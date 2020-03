Aveiro lança vídeo de sensibilização para a pandemia

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), no âmbito do combate à Pandemia covid-19, decidiu lançar nas plataformas ‘online’ um vídeo de sensibilização, dirigido aos 370 mil habitantes dos 11 municípios da região de Aveiro.

A ação junta-se a outras medidas tomadas pela CIRA, como a “Campanha de Angariação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja e a plataforma online disponibilizada à comunidade educativa da região de Aveiro, no âmbito do seu programa de combate ao abandono escolar e de promoção do sucesso educativo.