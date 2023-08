Aveiro é capital da cerveja este fim de semana

De 12 a 15 de agosto, o Forum Aveiro será palco de um programa regado a cerveja, entretenimento, música, sabores e muita diversão. O Shopping recebe a 1ª edição do Nortada Beer On the Road, o novo evento itinerante desta famosa fabricante de cerveja artesanal da cidade do Porto.

Com entrada gratuita, das 12h às 22h, haverá a possibilidade de provar e aprovar a vasta gama de cervejas artesanais da Nortada, assim como experimentar uma seleção de foodtrucks com sabores irresistíveis para os amantes de “comer e beber”.

Numa experiência única, as famílias de Aveiro são convidadas a assistir a momentos musicais onde diversas bandas e artistas locais apresentam uma variedade de estilos musicais (rock, pop, jazz ou até mesmo samba) que prometem agradar a todos os gostos.

A juntar-se a todos estes planos, o festival disponibiliza ainda iniciativas para toda a família, numa área dedicada a jogos e diversões, que inclui, entre outros, pinturas faciais, insufláveis, jenga, matrecos e, para os mais velhos, o tradicional beer pong. A programação inclui ainda animadores, magia, dança e malabarismo.

A primeira edição do “Nortada Beer On the Road” pretende ser mais do que um evento, é um encontro de amigos e famílias, um espaço de partilha de experiências e claro, de cerveja que sabe a cerveja. Um espaço para descobrir novos horizontes no universo da cerveja artesanal, deliciar-se com a diversidade e vibrar ao som da melhor música.

Programa Musical

12 a 15 de agosto: DJ Focuz

12 de agosto | 17h30: Louise

13 de agosto | 19h00: Retrô Eu Gosto

14 de agosto | 19h00: DJ Muraca