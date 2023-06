Aveirense de 76 anos vem sozinho de vespa à Suíça

António Rocha, de 76 anos, partiu de Aveiro na passada quinta-feira rumo à Suíça a bordo da sua Vespa PX 200. A viagem tem como finalidade a participação no evento internacional World Vespa Days, que ocorrerá entre os dias 15 e 18 deste mês, em Interlaken.

Foi às 7h30 do dia 8 de junho, feriado nacional de Corpo de Deus em Portugal, que António Rocha iniciou esta viagem com “pouco mais de dois mil quilómetros”, que cumprirá sozinho até chegar a Interlaken, segundo o Diário de Aveiro. A viagem de regresso está prevista entre os dias 18 e 22 deste mês.

Todos os anos, o Vespa World Days atrai apaixonados pelo modelo de diversas partes do mundo, sejam entusiastas, admiradores ou simplesmente curiosos que vão prestigiar o modelo e toda a sua história, assim como os seus representantes das diversas nações. Este ano, está previsto o festival juntar mais de cinco mil vespas na cidade helvética, trazidas pelos entre 4 mil a 6 mil entusiastas, entre os quais António e cerca de outros cem portugueses.

A ligação do aveirense às vespas começou quando se reformou, após uma carreira na EDP. Desde então já empreendeu várias viagens de longa distância a duas rodas, algumas das vezes sem companhia – a última foi em 2019, à Hungria.

Fora de Portugal também já visitou países como Inglaterra, Bélgica, Itália, Croácia, França, Alemanha e Irlanda do Norte. Estas jornadas decorreram sempre sem grandes sobressaltos. “Em todas as viagens que fiz apenas tive um furo, em França”, conta em entrevista à mesma fonte.

Nascida em 1946 e produzida até os dias de hoje, com mais de 18 milhões de unidades produzidas, a Vespa é uma das motos mais cultuadas do mundo. Tanto que existem clubes nacionais da simpática scooter em mais de 49 países, com milhares de associados. Aveiro não é exceção, sendo casa do Moliceiro Vespa Clube, do qual António Rocha é membro.