Avaria na Lufthansa gera caos no Aeroporto de Frankfurt

O Aeroporto de Frankfurt am Main está a desviar todos os voos programados para esta quarta-feira devido a problemas nos sistemas eletrónicos da Lufthansa.

De acordo com o porta-voz da agência de tráfego aéreo da Alemanha, Robert Ertler, não há, de momento, mais slots disponíveis na infraestrutura aeroportuária porque nem passageiros nem tripulantes estão a ser autorizados a embarcar nas aeronaves da companhia alemã.

O responsável pela agência adiantou ainda à Associated Press que os voos com destino a Frankfurt am Main estão a ser desviados para Munique, Nuremberga e Düsseldorf.

A Lufthansa Group confirmou entretanto que as falhas nos seus sistemas tiveram origem numas obras que estão a ser levadas a cabo na região.

Todos os voos domésticos da Lufthansa foram cancelados, estando a companhia, segundo a agência dpa, a sugerir aos passageiros que encontrem formas alternativas para viajar.

O Aeroporto de Frankfurt está a aconselhar aos passageiros que, antes de se deslocarem aos terminais para o embarque, verifiquem o estado dos seus voos.