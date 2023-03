Avaria atrasou João Ferreira no Abu Dhabi Desert Challenge

O piloto João Ferreira (Yamaha) atrasou-se na segunda etapa do Abu Dhabi Desert Challenge, segunda prova do Mundial de todo-o-terreno, devido à rotura do diferencial traseiro da sua viatura.

O piloto natural de Leiria, que era o quarto classificado entre os concorrentes de veículos ligeiros (SSV) que participam no campeonato do mundo, cedeu muito tempo a reparar a avaria, numa especial de 257 quilómetros em redor de Qasr Al Sarab.

“Perto do quilómetro 40, partimos um diferencial traseiro e só nos foi possível continuar fruto de um bom trabalho de equipa, onde a Annett Fischer e a Annie Seel Dakar nos cederam o material necessário, permitindo-nos completar a etapa. Atrasamo-nos na geral, mas vamos continuar a lutar por bons resultados até sexta-feira para dar à X-Raid algumas alegrias”, explicou o piloto português, de 23 anos.

João Ferreira, que é navegado por Filipe Palmeiro, não conseguiu concluir a etapa, regressando ao acampamento pelo percurso de ligação.