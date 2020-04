Avançado do Rio Ave premiado no Irão

O avançado iraniano Mehdi Taremi, que alinha no Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, foi distinguido, no seu país, como o melhor jogador atuar, esta época, no estrangeiro, revelou o clube vila-condense.

O atacante, que chegou no início da temporada ao Rio Ave, reuniu a maior parte dos votos de uma iniciativa promovida pelos órgãos de comunicação social do Irão, com a participação de um júri e do público, onde foi valorizada a prestação de Taremi em Portugal, após ter participado em 27 jogos e apontado 11 golos.

“É uma honra muito grande receber este prémio. Tenho trabalhado muito para evoluir na minha carreira e são estas pequenas coisas que nos motivam também a continuar”, disse o jogador, em declaração ao sítio do Rio Ave.

Mehdi Taremi, de 27 anos, chegou no início da temporada ao Rio Ave, oriundo do Al Gharafa, da principal liga do Qatar, tendo-se imposto desde cedo nas principais opções do técnico Carlos Carvalhal.

“Não posso esquecer todos os meus colegas e a equipa do Rio Ave, que me ajudaram a adaptar a Portugal e a um estilo de jogo diferente do que estava habituado. Foi uma aposta ganha vir para a Europa e para este clube”, completou o avançado.