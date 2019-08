Autoridades suíças deixam de procurar português desaparecido

As autoridades suíças diminuíram as buscas no terreno para encontrar o emigrante de 43 anos, natural de Santa Maria da Feira, desaparecido desde o passado dia 29 de julho, naquele país. Os esforços passam, agora, pela investigação dos motivos que poderão estar na origem do desaparecimento.

Ainda não há sinal de Paulo Pinho Oliveira, desaparecido depois de ter saído para um passeio de BTT em no cantão de Friburgo, na Suíça.

Nos primeiros dias, as autoridades, auxiliadas por dezenas de voluntários, procederam a buscas intensivas na zona provável do desaparecimento sem encontrar qualquer pista do emigrante.

