Autoridades luxemburguesas procuram jovem lusodescendente

Um jovem lusodescendente de 17 anos foi dado como desaparecido esta terça-feira da zona de Differdange, Luxemburgo. As autoridades iniciaram as buscas e pediram que lhes fossem reportadas todas as informações que possam ser relevantes.

De acordo com o L’Essentiel, Bryan Duarte dos Santos, de origens portuguesas, foi visto pela última vez em Differdange, por volta das 8h00 desta terça-feira, com uma mala de viagem.

A mesma publicação avança ainda que Bryan, de 1.80m, vestia um casaco preto, um par de calças bege, ténis pretos e um boné preto.

Qualquer informação útil sobre o paradeiro do jovem deve ser comunicada à esquadra de Differdange através do número (+352) 244 53 1000 ou do e-mail [email protected]