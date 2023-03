Autoridades luxemburguesas pedem ajuda para encontrar David

David Yaël Coelho Pedrosa, de apenas 10 anos, está desaparecido desde o início da manhã desta quarta-feira. A polícia luxemburguesa pede ajuda para o encontrar.

Segundo um comunicado publicado na página das autoridades do grão-ducado, David foi visto pela última vez às 8h00 em Marnach.

De cabelo curto e escuro e com 1.60m, David Pedrosa vestia um casaco verde, calças escuras, sapatos azuis e uma mochila preta.