Autoridades francesas negam detenções injustificadas

As autoridades francesas negaram a ocorrência de detenções injustificadas durante os recentes protestos em Paris contra a reforma das pensões.

“Não há detenções injustificadas, não posso permitir que se diga isso”, disse à televisão BFMTV o chefe da polícia de Paris, Patrick Nuñez, ao mesmo tempo que sindicatos de advogados, magistrados e políticos de esquerda denunciavam uma “arbitrária” custódia policial.

De acordo com o último relatório consolidado da Procuradoria de Paris, 425 pessoas foram detidas pela polícia durante as três primeiras noites de manifestações espontâneas, entre quinta-feira e sábado, mas apenas 52 foram processados no final do processo.

Os números das noites de domingo e segunda-feira ainda não estão disponíveis, disse a Procuradoria.

Um total de 287 pessoas, incluindo 234 em Paris, foram presas na noite de segunda-feira em França durante a quinta noite consecutiva de manifestações espontâneas contra a decisão do governo de aprovar a reforma das pensões na assembleia sem votação, revelou à agência AFP uma fonte.

Claire Hédon, responsável pela defesa dos direitos dos cidadãos em França, admitiu estar “preocupada” com as consequências das prisões preventivas, sinónimo de privação de liberdade, e lembrou as regras da ética na manutenção da ordem.