Autoridades espanholas encontram corpo de cidadão português

José Marcelino Moniz, português de 71 anos, estava desaparecido desde a passada quinta-feira. O seu corpo foi esta semana encontrado no sudeste de Espanha.

De acordo com a imprensa e com as autoridades de Santa Pola, município que fica a pouco menos de 20 quilómetros de Elche, o cadáver foi encontrado sem qualquer sinal de violência. No entanto, será autopsiado para que as causas da morte sejam apuradas.

As buscas pelo cidadão português mobilizaram mais de 300 operacionais durante quatro dias.

O caso está a ser investigado.