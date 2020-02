Autoridades confirmam que português está infetado com coronavírus

As autoridade japonesas confirmaram este domingo que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao coronavírus Covid-19, disse fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O cidadão português é Adriano Luís Maranhão, de 41 anos, natural da Nazaré. Trabalha há cinco anos como canalizador do navio cruzeiro Diamond Princess, colocado em quarentena a 3 de fevereiro, e é um dos cerca de 620 infetados dentro do navio. Está na embarcação desde 13 de dezembro e fez análises na quinta-feira passada, tendo sido colocado numa cabine em isolamento no sábado. A informação do diagnóstico,a penas confirmada este domingo, foi avançada ontem pela mulher do próprio, Emmanuelle Maranhão, com quem tem três filhos menores.