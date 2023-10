Autores premiados visitam turmas de português no Reino Unido

© Coordenação do Ensino Português no Reino Unido - Instituto Camões

© Coordenação do Ensino Português no Reino Unido - Instituto Camões

Os autores e editores portugueses Bernardo P. Carvalho e Isabel Minhós Martins estão a visitar, durante este mês de outubro, várias turmas dos cursos de Língua Portuguesa no Reino Unido.

O primeiro estabelecimento de ensino a receber esta iniciativa, que faz parte do Plano de Incentivo à Leitura em português da Coordenação de Ensino Português no Reino Unido e Ilhas do Canal, foi a Rosebery School. Seguiram-se a St. Joseph’s Federation e também a Hillside Junior, todas elas nos arredores de Londres.

Bernardo P. Carvalho e Isabel Minhós Martins são ambos cofundadores da editora independente Planeta Tangerina e contam com um vasto currículo na área da literatura infantil, tendo acumulado, até ao momento, diversos prémios internacionais a título individual.