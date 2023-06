Autores lusófonos celebram sexta arte no Festival Quartier du Livre em Paris

É no emblemático “bairro da literatura”, o 5.º bairro de Paris, que vários autores lusófonos se reúnem até à próxima quarta-feira, dia 7 de junho, no âmbito do Festival Quartier du Livre para celebrar a literatura em língua portuguesa.

Começou esta quarta-feira, dia 31 de maio, o Festival Quartier du Livre – festival de literatura que acontece todos os anos no 5.º bairro de Paris, em celebração da sexta arte. Durante uma semana inteira, inúmeros autores e amantes da literatura reunir-se-ão no bairro da capital francesa, em torno de cerca de 200 eventos gratuitos para todas as idades, a decorrer até à próxima quarta-feira, dia 7 de junho.

Este ano, o festival conta com a presença de quase duas dezenas de autores da UEELP – Union Européenne des Écrivains de Langue Portugaise –, que se reunirão na Librairie Portugaise et Brésilienne, na 21 rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris, para três dias de eventos no âmbito do festival.

Por entre os convidados, na programação da livraria de literatura lusófona, podem encontrar-se nomes como Altina Ribeiro e Nuno Gomes Garcia, ambos autores portugueses radicados em França, assim como inúmeros outros escritores da língua portuguesa.

Ainda durante todo o festival, a Librairie Éphémère da Librairie Pedone acolherá dezenas de autores para encontros, sessões de autógrafos, debates e conferências. Porém, desde a Sorbonne ao Panteão, passando pelo Collège des Bernardins, são mais de 80 os estabelecimentos e lugares emblemáticos do 5.º bairro de Paris que participam no festival, acolhendo leituras e animações, workshops de improvisação teatral, passeios literários, entre outros, em torno do tema “Viagem, viagens”. A programação completa é possível ser encontrada no site do festival.

O 5.º bairro é conhecido por ser casa do maior número de livrarias de Paris, incluindo a famosa Shakespeare & Company, tendo sido na Montagne Sainte-Geneviève, berço da Universidade, que nasceu o primeiro livro impresso na França.

No decorrer do festival, é ainda possível contemplar a instalação temporária de um dragão gigante, na Place du Panthéon. Este afresco monumental será acompanhado por duas outras gigantes esculturas de origami em vidro até dia 7 de junho, antes de voar para outras aventuras!