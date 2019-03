Autora portuguesa no salão do livro de Longwy

A autora portuguesa Dulce Rodrigues, colunista do BOM DIA, foi uma das autoras estrangeiras convidadas a participar no salão do livro de Longwy.

Dulce Rodrigues estará presente com livros infanto-juvenis em francês e bilingues francês-português e fará o lançamento do seu mais recente livro em francês “Le Petit Lapin blanc et les Oeufs de Pâques”, a sair em breve também em alemão.

O salão do livro “Les Ailes du Livre” tem lugar em Longwy, França, este sábado e domingo.

A autora portuguesa disse ao BOM DIA que “terá o maior prazer em encontrar-se com todos os portugueses residentes na região das três fronteiras que visitem este salão do livro” e desejem encontrar-se com ela.