Autor português pode entrar em histórica antologia americana

O escritor português João Cerqueira foi nomeado para o Pushcart Prize 2023, pelo conto “The Bottle of Milk”, candidatando-se, assim, a ser selecionado para a antologia norte-americana de editores independentes publicada desde 1976.

O conto “The Bottle of Milk” é um excerto adaptado do seu romance “Perestroika: olho por olho, dente por dente”, romance editado em 2022 pela Alêtheia Editores, que foi distinguido com a Medalha de Bronze no Latino Book Awards e foi finalista do Eyeland Awards e do Fiction Factory 2021.

O excerto que adaptou a conto foi agora nomeado para o Pushcart Prize, editado pela prestigiada Pushcart Press, que recebeu a mais elevada distinção da American Academy of Arts and Letters, uma antologia de edição anual, que desde 1976 publica o “melhor da pequena imprensa”.

Para se candidatarem à selecção para o volume anual da “Pushcart Prize: Best of the Small Presses”, pequenos editores de revistas e de livros de todo o mundo escolhem e enviam até seis nomeações, nas áreas da poesia, ficção curta ou ensaio.

“The Bottle of Milk”, de João Cerqueira, foi nomeado pela editora independente Great Weather of Media, que se dedica à poesia e prosa “imprevisível e experimental”.

João Cerqueira tem várias obras publicadas em Portugal, a mais recente das quais foi editada este ano, um romance inspirado em José Saramago, Vergílio Ferreira e Mário de Carvalho, e intitulado “O pacto com o diabo”.