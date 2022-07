Autor português distinguido por livro gastronómico

Virgílio Nogueiro Gomes foi destacado pela Academia Internacional de Gastronomia. O autor transmontano apresentou o livro “À Portuguesa: Receitas em livros estrangeiros até 1900”.

Foi esta segunda-feira anunciado que Virgílio Nogueiro Gomes iria vencer um prémio da instituição sediada em Paris. A candidatura partiu da Academia Portuguesa de Gastronomia, que faz parte da academia internacional.

O evasões relembra que em 2015, Virgílio já havia recebido o Grande Prémio Literatura Gastronómica. A partir do “Dicionário prático da cozinha portuguesa”, recebeu o prémio da academia portuguesa. No livro agora vencedor, o autor pretende destacar receitas entre 1604 e 1900, que revelassem a cozinha portuguesa vista do estrangeiro.

