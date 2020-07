Automóvel Clube do Luxemburgo abre aos sábados para preparar as suas férias

O ACL – Automobile Club du Luxembourg – situado em Bertrange, abre as suas portas aos sábados de manhã no mês de julho.

Em comunicado, o ACL recorda que, antes da partida de férias, os membros do ACL podem recorrer aos serviços do clube para preparar da melhor forma as férias.

O ACL pode ajudar a preparar itinerários, obter as vinhetas necessárias para certos países, fazer seguros de viagem ou simplesmente fornecer informações turísticas.

Assim, além dos horários normais de abertura de segunda a sexta-feira (8 às 18 horas) pode também recorrer ao ACL nos sábados, 18 e 25 de julho, entre as 9 e as 12:30.

Mais informações aqui.