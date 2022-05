Autoestradas alemãs passam a ter limite de velocidade

As autoestradas alemãs de velocidade ilimitada poderão deixar de existir. A medida foi acordada na cimeira do ambiente em Wilhelmshaven, que reuniu os ministros dos 16 estados que votaram de forma unânime para a imposição de limites de velocidade.

O conflito russo-ucraniano, a dependência energética alemã e os relatórios preocupantes do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sobre o clima fizeram com que este tema fosse discutido novamente na cimeira.

Até à data, cerca de 60% das autoestradas alemãs não têm limite de velocidade, segundo as previsões da Agência Federal do Ambiente, caso se limite a velocidade para os 120 km/h, a poupança anual será de 2,6 milhões de toneladas de CO2.

O resultado da cimeira é claro, as autoestradas necessitam ter limites de velocidade, mas ainda não se acordou qual a velocidade a ser imposta.

Olaf Lies, ministro do Ambiente da Baixa Saxónia, é a favor de um limite de 130 km/h. Contudo, o Bundestag será o responsável pela validação da medida avançada na cimeira do ambiente.