Autocarros portugueses a hidrogénio em Espanha

Já há autocarros portugueses a hidrogénio a circular em Espanha. Os veículos do grupo Salvador Caetano estão integrados nos transportes públicos de Barcelona, Madrid e Oviedo.

A Salvador Caetano vendeu oito autocarros a hidrogénio para a empresa de transporte público Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). O primeiro chegou a Espanha há pouco tempo e está a circular há uma semana.

O plano zero emissões da empresa de Barcelona TMB prevê até 2025 a incorporação de 508 autocarros zero emissões, dos quais 233 elétricos e 46 movidos a hidrogénio.

Também Madrid e Oviedo vão usar comercialmente o autocarro português, depois de o modelo da CaetanoBus ter sido testado em diferentes operações noutras cidades espanholas no ano passado.

Também o operador de transportes públicos de Oviedo vai testar o autocarro a hidrogénio fabricado em Portugal, nas condições de operação do dia a dia nas linhas urbanas dos Transportes Unidos das Astúrias. O mesmo tinha acontecido com Madrid, Londres, Paris e Dublin, que também testaram autocarros a hidrogénio Caetano.

Em Itália foi apresentado o modelo em hidrogénio na cidade de Trieste, pela mão do Grupo Arriva, e de seguida será a vez de Bréscia, Milão e Terni, segundo o jornal Tranportes&Negócios.

A CaetanoBus é a primeira empresa a disponibilizar autocarros a hidrogénio na europa, com o modelo H2.city Gold, com 400 quilómetros de autonomia e tempo de recarga de nove minutos, com a tecnologia zero emissões. ”Abastece hidrogénio e sai água”, como refere o comunicado da marca.

