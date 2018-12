Autocarros do Porto circulam durante toda a noite de Natal

A STCP tem preparada uma operação especial para o Natal que garante o transporte de passageiros ao longo da noite e madrugada de 24 para 25 de dezembro, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. (STCP) informa que a operação tem início às 21:00 de dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e termina pelas seis da manhã de dia 25.

Ao longo do dia 24 de dezembro estarão em vigor horários especiais, com frequências ajustadas à procura habitual nesse dia, sendo que a partir do final da tarde, e até às 21h00, todas as linhas de autocarro irão começar a reduzir viagens em função da procura.

Já entre as 21:00 e as 0:30 estarão em funcionamento, as seguintes linhas: 502 (Matosinhos/Bolhão); 702 (Bolhão/Travagem); 600 (Maia/Aliados); 800 (Bolhão/Gondomar);602 (Cordoaria/Aeroporto); 901 (Trindade/Cabine); 700 (Bolhão/Campo); 905 (Bolhão/Monte da Virgem) e 701 (Bolhão/Codiceira)

No dia de Natal, 25 de dezembro estarão em funcionamento entre as 0:30 e as seis da manhã, as linhas: 4M (Av. Aliados/Maia); 10M (Av. Aliados/Vila d’Este); 5M (Av. Aliados/Ermesinde); 13M (Av. Aliados/Matosinhos) e 7M (Av. Aliados/Valongo).

Já a partir das sete da manhã de dia 25 de dezembro, e de acordo com a empresa, passam a vigorar os horários programados para domingos e feriados em todas as linhas de autocarro da STCP.

Também o serviço de Carro Elétrico manterá o funcionamento regular nas três linhas (um, 18 e 22) até às 17:45 do dia 24 de dezembro, já no dia 25, os elétricos estão disponíveis a partir 12:30.

No dia 18 de dezembro, a Metro do Porto também já tinha anunciado o reforço da oferta nos fins de semana que antecediam o natal, alertando, contudo, que no dia 24 a operação da Metro do Porto vai ter as últimas partidas em cada uma das linhas da rede até as 20:00.

Ao longo do dia a oferta será equivalente à de um sábado, com todos os serviços em veículos simples.

No dia 25 de dezembro, e segundo a empresa, o serviço do Metro é “mais reduzido do que é hábito” e a operação só vai começar às nove horas da manhã.