Autocarro com 50 pessoas cruzou a fronteira portuguesa ilegalmente

A GNR intercetou esta semana um autocarro com 50 passageiros estrangeiros que entrou em Portugal pela fronteira do Marco, no concelho de Arronches, distrito de Portalegre, um ponto de passagem não autorizado.

Segundo a mesma fonte, o autocarro, com dois condutores, também estrangeiros, foi encaminhado ao início da tarde para a fronteira do Caia, em Elvas, também no distrito de Portalegre, para ser fiscalizado por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), devido ao controlo de pessoas nas fronteiras entre Portugal e Espanha, no âmbito da pandemia de covid-19.

Fonte policial indicou à agência Lusa que 48 passageiros ficaram na fronteira, em território de Espanha, para a sua situação ser analisada pela polícia espanhola, o SEF ficou responsável por verificar a situação de duas pessoas e outras duas foram autorizadas a permanecer em Portugal.

O Ministério da Administração Interna anunciou no domingo que o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais entre Portugal e Espanha vai manter-se até 15 de abril devido à pandemia de covid-19.

A circulação entre Portugal e Espanha nos 18 pontos de passagem autorizados (PPA) está limitada ao transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.