Rui Rio: “PSD sai mais forte destas eleições”

O líder do PSD, Rui Rio, defendeu que o partido saiu mais forte destas eleições e está em melhores condições de ganhar as próximas.

“Estamos em muito melhores condições de ganhar as eleições de 2023. Futuro que ficou provado que se resolve com verdade, propostas e com um discurso genuíno e sincero. Isto é para aqueles que, quando me veem falar com sinceridade, dizem que sou um ingénuo que não percebe nada de política”, disse.

Rui Rio afirmou também que Carlos Moedas merece um abraço e os parabéns pelos resultados que já obteve. O líder do PSD falava ainda antes de serem conhecidos os resultados da capital. “Quero estar com ele ainda antes de saber o resultado final”, revelou o presidente do PSD.

Sobre o seu futuro como líder do partido, o social-democrata argumentou que hoje é dia de eleições autárquicas, que nada têm a ver com a vida interna do partido. “Isso terá o seu tempo próprio”, remata.

“Tenho de agradecer a todos os militantes do PSD que ajudaram na campanha e que o fazem a troco de nada. Tínhamos definido alguns objetivos: aumentar o número de votos, eleitos, presidentes de câmara e reduzir a diferença para o PS. Este resultado conseguiu tudo isto contra as sondagens e muitos comentadores que deveriam ter algum respeito por si próprios e andaram, por largos meses, a dizer que o PSD ganharia uma ou duas câmaras e não mais do que isso. Não acertaram praticamente em nada. Hoje é uma derrota de quem vai por esses caminhos”, afirmou.

O social-democrata salientou também que o partido teve mais votos particularmente nos centros urbanos.

“É notório na Amadora, Loures, em Sintra. Temos muitos mais eleitos, vereadores e eleitos de Junta de Freguesia. Neste momento ganhámos 31 novos presidentes de câmara e 15 que perdemos, mas ainda não está tudo fechado.