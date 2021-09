Autárquicas: PS ganha em Mortágua por “falta de comparência” do PSD

O PS venceu as eleições para a Câmara de Mortágua, no distrito de Viseu, com maioria absoluta, conquistando a presidência ao PSD, que não apresentou candidato, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Quando estão apurados os resultados nas sete freguesias, o PS, cuja candidatura foi liderada por Ricardo Pardal (na foto acima ao centro), venceu as eleições para a Câmara de Mortágua com 61,90% (três mandatos), sendo o segundo mais votado o RM, com 32,43% (dois mandatos). O PCP-PEV teve 1,02% dos votos (zero mandatos).

O PSD, que liderava a autarquia, desistiu de apresentar uma candidatura, após o então presidente, Júlio Norte, ter recusado a indigitação do partido para uma recandidatura.