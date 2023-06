Autárquicas no Luxemburgo: cinco potenciais presidentes falam português

Kevin de Oliveira, Louis Pinto, José Vaz do Rio, António da Costa Araújo e Natalie Silva foram os mais votados respetivamente em Koerich, Lintgen, Bettendorf, Bous-Waldbredimus e Larochette, nas eleições autárquicas que tiveram lugar no Luxemburgo este domingo e que contaram com cerca de 400 candidatos de língua portuguesa.

Se Natalie Silva já exercia as funções de burgomestre desde 2017 e a sua reeleição não surpreende, o jovem Kevin de Oliveira ficou surpreendido por ser o mais votado na localidade de Koerich. Contudo, o sistema luxemburguês em que se vota em candidatos individuais e em listas pode levar a que o burgomestre, o presidente da autarquia, possa ser o primeiro candidato de outro partido.

Em Bettendorf, o português José Vaz do Rio obteve mais votos, o que já tinha acontecido em 2017. Recorde-se que na altura, o português recusou o cargo de burgomestre de Bettendorf.

António da Costa Araújo era conselheiro comunal em Bous-Waldbredimus mas nestas eleições foi o mais votado entre os candidatos que concorreram às eleições comunais e deverá assumir a liderança dos destinos da autarquia.

Entre os casos mais relevantes de candidatos lusófonos que não serão burgomestres, está a eleição da luso-guineense Antónia Afonso Bagine, que integrava as listas dos socialistas luxemburgueses na capital do grão-ducado. Na comuna de Parc Hosingen, José Pedro Lourenço fez uma lista individual e foi eleito, numa autarquia onde só há mais uma lista que conquistou todos os outros lugares.

No sul do grão-ducado, onde a percentagem de portugueses se aproxima dos 30% (Differdange, Pétange e Esch-sur-Alzette), a representatividade dos portugueses e lusodescendentes ficou aquém do esperado. Na cidade de Differdange, Paulo Aguiar, candidato dos Verdes, que chegou a ser apontado como potencial burgomestre, não foi além dos 2.000 votos, o que o coloca em 13º. Em Esch-sur Alzette, segunda cidade do país, foi reeleito pelo CSV Bruno Cavaleiro, além de Liz Braz, filha do ex-ministro da Justiça Félix Braz.

Apesar de em Pétange haver 30 candidatos lusodescendentes e em quase todos os partidos, apenas dois foram eleitos para o conselho municipal: André Martins do CSV e Teresa Monteiro do partido Piratas.

Hugo da Costa é provavelmente o candidato lusodescendente mais jovem. Com apenas 18 anos, foi eleito nas listas do Partido Democrático em Betzdorf.

Apesar de não ser fácil saber exatamente quem são os candidatos lusodescendentes, pelos nomes pode deduzir-se que quase 400 candidatos eram lusófonos. Terão sido eleitos pouco mais de 40 em todo o país.