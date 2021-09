Autárquicas: Coimbra passa do PS para o PSD

O socialista Manuel Machado assumiu domingo à noite à derrota na reeleição para um terceiro mandato consecutivo à Câmara de Coimbra, garantindo que o PS vai continuar a trabalhar e a fiscalizar a atividade municipal.

“Abre-se um novo ciclo, mas o PS continuará aqui para trabalhar e para garantir que será feito aquilo que falta e continuaremos aqui para fiscalizar a atividade municipal. Estamos aqui para continuar a valorizar Coimbra”, referiu o candidato, numa declaração à porta da sede de candidatura efetuada depois das 23:00.

Recebido com muitos aplausos pelos apoiantes que o esperavam, Manuel Machado salientou que recebe o resultado que dá a vitória à coligação Juntos Somos Coimbra com “espírito democrático”, frisando que “Coimbra está melhor graças ao nosso trabalho e isso deixa-nos com grande tranquilidade e espírito de missão cumprida, apesar de inacabada”.

O autarca, que já tinha presidido ao município entre 1990 e 2001, frisou que a sua equipa fez obra, justiça social, “socorreu os mais necessitados” e lançou projetos que estão em curso, sempre de forma séria e honrada”.

Para o candidato socialista, nos próximos quatro anos Coimbra “vai mesmo dar um grande salto no seu desenvolvimento, porque desbloqueámos projetos parados há décadas que agora saíram do papel”.

Manuel Machado fez votos para que não pare o Sistema de Mobilidade do Mondego, que dentro de dois anos deverá estar a transportar pessoas de Serpins (Lousã) para Coimbra, a construção do novo centro de saúde da Fernão Magalhães, que seja decidida a nova maternidade, lembrando ainda que o imbróglio dos jardins do Mondego está resolvido e as “docas” do Parque Verde estão em plena atividade.

Apelando aos apoiantes para que “não desistam nunca”, sublinhando que “só é vencido quem desiste de lutar”, Manuel Machado disse que, oportunamente, vai revelar se assume o cargo de vereador.

Quanto à Associação Nacional de Municípios Portugueses, de que é presidente, referiu que a mudança será efetuada de forma “tranquila” no congresso agendado para dezembro.

Foram candidatos à Câmara de Coimbra, além de Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (na foto acima) (coligação Juntos Somos Coimbra – PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (coligação Coimbra é Capital – PDR/MPT) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).