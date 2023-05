Autarcas portugueses na Palestina para conhecer outras realidades

Uma delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) está na Palestina para conhecer a realidade e aferir das dificuldades vividas pelo povo palestiniano, segundo avançou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila Real.

“O objetivo é, por um lado, conhecer os municípios palestinianos, verificar o que temos em comum na área da educação, ação social, da agricultura, economia, mas também, obviamente, termos consciência em concreto do estado em que estão as relações entre a Palestina e Israel, qual o clima que se vive, observarmos, escutarmos e sentirmos como é que, neste momento, se relacionam estes dois povos”, afirmou Rui Santos, em declarações, por telefone, à agência Lusa.

O também vice-presidente da ANMP disse que a viagem surgiu de um convite do embaixador da Palestina em Portugal, numa articulação com o embaixador português na Palestina.

No terreno, segundo o autarca transmontano, verifica-se que “há alguma tensão”, defendendo ser preciso continuar a trabalhar neste processo que se arrasta de forma mais intensa “há 50 anos”.

“E aquilo que nós desejamos é que haja uma paz justa e que essa paz seja duradoura e que permita que os dois povos se possam desenvolver”, frisou.

E acrescentou: “A nossa preocupação é muita, sabemos que em termos de geopolítica esta relação da Cisjordânia com Israel é uma relação que saiu dos ‘media’, saiu da atenção mediática por causa da guerra na Ucrânia, entre outros fatores”.

Entre os vários encontros políticos já realizados, os autarcas portugueses reuniram-se com o presidente da Association of Palestine Local Authorities e também presidente do município de Salfit, Abdul Karim Zubaidi, que, segundo Rui Santos, transmitiu, aos representantes da ANMP, “os seus principais problemas, desde logo a necessidade de uma paz justa”.

Para além do autarca de Vila Real, a delegação da ANMP que estará durante uma semana na Palestina, inclui ainda Álvaro Araújo, presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, e Pedro Folgado, presidente da Câmara de Alenquer.