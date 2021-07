Autarcas portugueses com medo da chegada dos emigrantes

O regresso dos emigrantes este verão está a gerar preocupação e pedidos de cautela entre os autarcas do Interior do país, sobretudo de regiões onde a variante delta ainda não se impôs e o número de novos casos de covid-19 não limita o quotidiano das populações, ao contrário do que sucede em quase toda a faixa litoral.

São “bem-vindos”, mas é preciso cumprir regras e, se possível, vir já com a vacinação completa. Sem controlos na fronteira terrestre e com a maioria a chegar de automóvel, há câmaras, como Fundão e Oleiros, que vão distribuir testes rápidos pelas aldeias.

As romarias estão proibidas e há espaços públicos fechados como forma de evitar concentrações.

O presidente da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, Artur Nunes, admitiu ao Jornal de Notícias que não há medidas concertadas e específicas para os emigrantes, ainda que tenham tomado decisões para evitar possíveis contágios, como a proibição de autorizar a realização de eventos, atividades ou manifestações de qualquer ordem em espaços abertos, vias públicas ou espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas até 30 de setembro.

Leia mais em Jornal de Notícias.