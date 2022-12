Autarcas luso-franceses vão estar representados nos encontros PNAID

A ACTIVA, o Grupo de Amizade França Portugal das Cidades e Colectividades territoriais, é uma associação nacional de eleitos de França, aberto à todo o conjunto político republicano e querendo reunir os que mostram um interesse ou que mantêm uma relação real nas relações entre os dois países. Reunimos assim mais de 2500 eleitos sobre todo o território francês.

Assim, mais de 270 cidades em França e em Portugal estão geminadas e com tratados de cooperação, numa altura em que mais de 20 outros municípios, em França e em Portugal, procuram parcerias.

Para participar desta dinâmica, participamos nos encontros PNAID 2022, que decorrem de 15 a 17 de Dezembro de 2022, em Fátima, e vamos animar o atelier « Geminação e cooperação: diáspora e eleitos de origem portuguesa como ativos para o desenvolvimento e internacionalização dos territórios », na Sexta-feira 16 de Dezembro às 16h30,na Sala Bom Pastor, Centro Pastoral Paulo VI, Rua de Santa Isabel, 360 – 2495-424 Fátima.

Para este momento de informação e trocas de boas práticas, agradecemos desde jà, os seguintes participantes confirmados: Philippe Pereira, Vereador da Câmara Municipal de Nogent-sur-Marne (94, França), geminada com Figueira da Foz e Nazaré, Raul de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Batalha, em cooperação com Arras (62, França), Manuela Ferreira de Sousa, Vereadora na Câmara Municipal de Clermont-Ferrand (63, França), geminada com Braga, Hermano Sanches Ruivo, Vereador na Câmara Municipal de Paris (75, França), geminada com Lisboa e Pedro Ferreira, Membro do Conselho Diretivo da ANMP, Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, geminada com Rambouillet (78, França)

