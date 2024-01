Autarcas de Norfolk querem aproximar-se da comunidade portuguesa

Uma delegação de autarcas da região de Norfolk, onde vive uma numerosa comunidade portuguesa, visitou esta semana a embaixada e o consulado de Portugal em Londres em busca de oportunidades de colaboração.

A delegação foi liderada pela vereadora portuguesa independente Carla Barreto, que foi reeleita para um segundo mandato no município de Thetford no ano passado.

“Estamos conscientes de que temos uma comunidade considerável de origem portuguesa estabelecida na região e com a qual nem sempre é fácil interagir”, afirmou o ‘Mayor’ de Thetford, Stuart Wright, à agência Lusa.

O objetivo desta visita foi “tentar criar laços para criar pontes a nível social e cultural”, acrescentou, revelando a ideia da criação de um festival português, possivelmente em meados de 2025.

A autarquia estima viverem em Thetford, vila situada a cerca de 100 quilómetros de Londres, entre quatro mil a cinco mil portugueses.

“Alguns foram embora por causa do ‘Brexit’, mas muitos ficaram e estão muito instalados, com negócios no centro da cidade”, adiantou.

Thetford é uma pequena localidade rural com perto de 25.000 habitantes, entre os quais vários milhares de portugueses, que trabalham sobretudo na indústria alimentar da região.

A vereadora Jane James disse que a visita à Embaixada e ao Consulado-Geral de Portugal “foram muito úteis” e abriram a perspetiva de “trabalhar em conjunto ao nível de serviços digitais”.

“Queremos ajudar os portugueses a terem acesso a todo o tipo de serviços disponíveis”, referiu.

Além da área cultural e social, existe também um interesse em fazer parcerias a nível académico com universidades portuguesas para fazer trabalhos de investigação comuns, e atrair empresas portuguesas para a região de Norfolk.

Para Carla Barreto, esta foi uma oportunidade para “quebrar o gelo, plantar a semente, apresentar pessoas”, no sentido de estreitar relações entre políticos locais e autoridades portuguesas.