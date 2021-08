Autarcas com visão estratégica

Os últimos dados relativos ao crescimento económico (4,9%), a par com os indicadores do desemprego (6,7%), certificam a qualidade das respostas europeia e nacional à crise pandémica e à crise económica e social.

É certo que o facto de se ter tratado de uma crise global, afetando igualmente países com níveis e ritmos distintos de desenvolvimento, não tendo deixado de acentuar assimetrias nos seus efeitos, funcionou como um acelerador nas respostas. Na saúde e no domínio económico e financeiro.

Mas, há algo que tem de ser dito e com clareza: desta vez, o Governo português influenciou o processo de decisão europeu. Pela qualidade do exercício da presidência, por ter ajudado a edificar, em concertação com os estados da convergência, uma visão alternativa sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e por ter estado entre os que ajudaram a definir o modelo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Portugal bateu-se por uma resposta europeia integrada, quer nos apoios aos estados, quer nos apoios às empresas. E todos nos lembramos do trabalho que, antes da pandemia e por altura das negociações preliminares do QFP, foi feito pelo Governo português, nomeadamente na concertação política com os denominados “países da coesão”. Felizmente, foi um trabalho que evitou os piores cenários agitados por alguns dos partidos da oposição.

Os resultados desse trabalho permitem hoje ao país enfrentar com outra confiança os graves desafios das alterações climáticas, da transição digital, da demografia e das desigualdades. O volume de recursos previsto permitirá modernizar a administração pública, fortalecer, diversificar e inovar os fundamentos da nossa economia e robustecer o nosso tecido social e cultural.

Para alcançarmos os resultados esperados, é essencial ter nos poderes locais autarcas com uma visão estratégica sobre o modelo de desenvolvimento do país no quadro europeu e global. Os candidatos autárquicos do PS integram esse compromisso nacional.

José Luís Carneiro