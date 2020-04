Autarca lusodescendente: alguns ainda não entenderam quanto a situação é séria

Bruno Cavaleiro é conselheiro municipal da cidade de Esch-sur-Alzette, no sul do Luxemburgo, e manifestou-se no sábado de Páscoa nas redes sociais, em língua portuguesa, contra a situação que se vive no Luxemburgo, dirigindo-se claramente à comunidade lusa que vive no grão-ducado.

“Constato um respeito mais ou menos geral das regras de confinamento impostas, mas ainda temos uma minoria que não segue à letra essas ordens!”, desabafa no Facebook o lusodescendente insistindo que “alguns ainda não entenderam verdadeiramente o quanto a situação é séria pelo facto de não terem na sua família ou cerco de amigos algum caso de infecção pelo coronavírus”.

“Quando passo pelas ruas por motivos profissionais, continuo a ver muitas pessoas em grupo a discutirem à porta, alguns encostados nas montras dos comércios de alimentação tomando uma cerveja como se fosse uma esplanada”, queixa-se Bruno Cavaleiro que denuncia ainda que há muita gente “nos supermercados em discussão como se nada fosse. Isto é claramente uma atitude irresponsável por todos aqueles que estão na frente desta guerra a lutar pela saúde de todos os doentes.”

O autarca luso-luxemburguês desabafa ainda: “de nada valem as palmas às 20 horas para os profissionais de saúde ou de todos os que tem que trabalhar para poder manter em funcionamento o nosso país e as nossas instituições, se por outro lado não respeitamos à letra todas as regras do estado de crise”.

Bruno Cavaleiro termina a sua mensagem com um “apelo muito sério e urgente, para que sejamos parte da solução e não do problema!”