Autarca de Viana do Castelo visita portugueses de Andorra

O Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado em Andorra, recebeu no sábado a visita de José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, de visita ao país para assistir à Festa Major de Andorra la Vella, capital do principado.

A convite da Cònsol Major de Andorra la Vella, o autarca vianense retribuiu a visita que Conxita Marsol tinha realizado a Viana do Castelo para participar na Romaria da Sra. d’Agonia, em agosto de 2019.

Além da agenda oficial da visita, José Maria Costa visitou a Sede do Grupo de Folclore Casa de Portugal, entidade que em 2013 foi distinguida como entidade de mérito pelo município vianense. Vários elementos do Grupo receberam o Presidente e esposa que puderam apreciar o espólio da entidade cultural portuguesa assim como um mural com fotografias retratando os momentos mais marcantes dos 25 anos de atividade cultural.

José Maria Costa enalteceu o trabalho de promoção da portugalidade do Grupo de Folclore Casa de Portugal e de “levar tão alto as tradições do Alto Minho e muito especialmente de Viana do Castelo”. O autarca obsequiou o Grupo com um livro sobre o ouro e alguns pin’s da cidade. Por sua vez o Grupo ofereceu um cabaz com produtos gastronômicos andorranos e convidou o Presidente a assinar o livro de honra da instituição. Após a recepção, os elementos do Grupo ofereceram um jantar aos convidados para agradecer a visita.

O Grupo de Folclore Casa de Portugal foi fundado a 1 de maio de 1996 e este ano está a comemorar as bodas de prata, realizando diversas iniciativas culturais ao longo do ano, destacando no próximo dia 14 de agosto, a inauguração da exposição “Retratos de hoje e de antes” no Museu do Traje de Viana do Castelo, numa organização da Câmara Municipal de Viana do Castelo.