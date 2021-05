Áustria proíbe voos não essenciais com o Reino Unido

O Governo austríaco vai proibir, a partir de 01 de junho, os voos diretos com o Reino Unido, como medida de precaução devido à expansão da estirpe indiana do SARS CoV-2, mais contagiosa e resistente.

A decisão que foi tomada esta terça-feira prevê incluir o Reino Unido na lista de países com mutações do vírus, onde já se encontram o Brasil, a Índia e a África do Sul.

Sendo assim, apenas os cidadãos austríacos ou residentes na Áustria podem entrar no país a partir dos destinos que fazem parte da lista.

No passado mês de dezembro, a maioria dos Estados da União Europeia decidiram suspender as ligações aéreas com o Reino Unido por causa da expansão de uma variante local do novo coronavírus, tendo a restrição começado a ser levantada em março.

A expansão no Reino Unido da variante detetada na Índia da covid-19, responsável pelo grande aumento dos contágios no país asiático nas últimas semanas, levou as autoridades de Viena a proibir os voos, como medida de precaução.

Na segunda-feira, o Reino Unido registou a morte de três pessoas e 2.439 infetados por covid-19 em 24 horas, sendo que, no domingo, tinham sido contabilizadas cinco mortes e 2.235 casos de infeção.

Entre 18 e 24 de maio, a média diária foi de seis mortes e 2.597 casos, o que corresponde a uma descida de 46,7% no número de mortes, mas de uma subida de 17% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.