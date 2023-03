Austrália e Timor são as próximas paragens de Paulo Cafôfo

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo, realiza a sua primeira deslocação junto das comunidades portuguesas e lusodescendentes na Austrália e em Timor-Leste.

A visita, que decorre entre os dias 17 e 28 de março, integra contactos com autoridades locais, bem como encontros com organizações associativas e membros da comunidade portuguesa, prestando homenagem a alguns representantes da comunidade e distinguindo algumas instituições, cujo trabalho se tem vindo a destacar.

Do programa na Austrália, assinalam-se encontros previstos com conselheiros das comunidades e da diáspora, professores da língua portuguesa, com funcionários diplomáticos portugueses e cônsules honorários. O SECP terá ainda a oportunidade de participar no Festival de Petersham, em Inner West Sidney, no conhecido “Bairro Português”.

A agenda de trabalhos de Timor-Leste contempla, para além da visita à Embaixada de Portugal em Díli, uma deslocação ao Centro de Aprendizagem e Formação Escolar, em Gleno, e ao Arquivo e Museu da Resistência.

A visita enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”, com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da diáspora.