Auriol Dongmo vice-campeã da Europa

A portuguesa Auriol Dongmo sagrou-se vice-campeã da Europa no lançamento do peso, fixando um novo recorde nacional em 19,82 metros, em Munique, dando a Portugal a segunda medalha no evento multidesportos na Alemanha.

Quarta classificada em Tóquio2020 e quinta há um mês nos mundiais, em Eugene, nos Estados Unidos, Dongmo, de 32 anos, fixou o novo recorde nacional ao ar livre, contudo insuficiente para bater a rival Jessica Schilder.

A lusa, campeã do mundo este ano e da Europa em 2021, ambos em pista coberta, começou com 19,29 ao primeiro arremesso, que lhe valia o segundo lugar, atrás da neerlandesa Jéssica Schilder, com 19,47.

A atleta dos Países Baixos, medalha de bronze nos mundiais deste ano, ao ar livre e em pista coberta, subiu a parada ao segundo ensaio, para os 20,24, com a resposta de Dongmo a atingir os 19,82, marca que não conseguiu voltar a superar. A final ficou resolvida ao segundo arremesso.

No terceiro lugar do pódio, ficou a também neerlandesa Jorinde van Klinken, com 18,94.

A outra portuguesa em prova, Jéssica Inchude, terminou na nona posição, com 17,93 metros.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa tinha conquistado, até hoje, uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, pelo que agora já tem dois pódios.