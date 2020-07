Aumento do salário mínimo na Alemanha

No final de junho de 2020, a Comissão de Salário Mínimo (patronato e sindicatos) tinha fixado o aumento do salário legal mínimo para os anos 2021 e 2022. O salário mínimo deverá aumentar em quatro etapas dos atuais 9,35 euros para 10,45 euros até 2022. O atual salário mínimo estatutário em 2020 é de 9,35 euros.

Como informa a imprensa alemã, o Ministro do Trabalho (SPD) tem como objetivo político aumentar o salário mínimo de 9,35 euros para 12€. Um objetivo que certamente não será de concretização imediata!

Um em cada quatro empregados na Alemanha ganha atualmente menos de 12 euros ilíquidos por hora.

O salário mínimo traz consigo um nível mínimo de proteção para os empregados.

Em abril 2020, na Alemanha havia 9,99 milhões de empregados que ganhavam menos de 12 euros por hora.

Na Alemanha Oriental, cerca de 36,7% dos empregados ganham menos de 12 euros. Na Alemanha ocidental, 24,7% dos empregados pertencem a esta categoria.

A média dos ordenados horários ilíquidos para toda a Alemanha é de 19,37 euros (1).

Com a proposta do aumento do salário mínimo para 12% o SPD (membro da Coligação CDU/CSU e SPD) procura melhorar o seu perfil de advogado dos trabalhadores para as próximas eleições.

António da Cunha Duarte Justo