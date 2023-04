Aumento de voos entre Rússia e Turquia

A Rússia e a Turquia concordaram hoje em aumentar o número de voos para mais de 1.300 semanalmente, uma vez que a Turquia se tornou o principal destino de turistas russos desde o início da guerra na Ucrânia.

De acordo com o Ministério dos Transportes russo, as companhias aéreas russas vão realizar mais de 720 voos semanais em 62 rotas, enquanto as companhias turcas asseguram 629 voos distribuídos por 37 itinerários.

A partir de agora, as companhias aéreas turcas poderão voar mais regularmente para cidades russas como Kazaán, Yekaterimburgo e Sarátov, uma vez que os aeroportos no sul da Rússia estão encerrados por razões de segurança devido à chamada “operação militar especial”, refere a agência de notícias Efe.

Por sua vez, voarão 21 vezes entre Moscovo, Istambul e Antália, e 14 vezes entre São Petersburgo, Istambul e Antália, a estância de verão preferida dos russos.

O Presidente russo, Vladimir Putin, avançou com o acordo após uma conversa telefónica esta semana com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Vladimir Putin estimou em mais de cinco milhões o número de russos que viajaram em 2022 para a Turquia, que mantém uma boa relação com o Kremlin, apesar de ser membro da NATO, que apoia o exército ucraniano com armamento.

Devido às sanções ocidentais, os russos não podem voar diretamente para cidades europeias, sendo Istambul e Belgrado as duas únicas rotas possíveis, o que fez disparar os preços dos bilhetes.

Para viajar para a Europa, muitos russos têm de viajar de comboio ou autocarro até à Finlândia, Polónia ou países bálticos, de onde voam para outros destinos no Ocidente.