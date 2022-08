Aumenta contingente português no Festival de Cinema de Nova Iorque

O Festival de Cinema de Nova Iorque vai contar com filmes de João Pedro Rodrigues e de Joana Pimenta com Adirley Queirós, e vai exibir ainda obras de Pedro Costa e Manoel de Oliveira, segundo a programação anunciada.

O 60.º Festival de Cinema de Nova Iorque está marcado de 30 de setembro a 16 de outubro, no Lincoln Center, e exibirá três filmes que, semanas antes, também estarão no festival de Toronto, no Canadá.

São eles “Fogo-Fátuo”, de João Pedro Rodrigues, “Mato seco em chamas”, de realizadora portuguesa Joana Pimenta e do brasileiro Adirley Queirós, numa coprodução entre Portugal e Brasil, e “Pacifiction”, do espanhol Albert Serra, com coprodução portuguesa pela Rosa Filmes.

Todos eles têm já circulado por outros festivais internacionais e obtido alguns prémios.

“Mato Seco em Chamas” venceu o Grande Prémio do Cinema do Réel, em Paris, e o grande prémio e o galardão de melhor longa-metragem portuguesa no festival IndieLisboa.

“Fogo-Fátuo” foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Bruxelas e vai abrir, em setembro, o festival Queer Lisboa.

Na 60.ª edição, o Festival de Nova Iorque vai olhar ainda para o cinema de Pedro Costa, exibindo uma versão restaurada de “O sangue”, o primeiro filme do realizador, e vai recordar a obra de Manoel de Oliveira com “O dia do desespero” (1992), sobre os últimos dias de vida do escritor Camilo Castelo Branco.

