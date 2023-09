Aulas de música em português estão de volta ao Luxemburgo

A Luso Academy regressa com as aulas de iniciação musical para crianças a partir dos 4 anos no Luxemburgo, para que os mais pequenos possam explorar, escutar, tocar, cantar… tudo em português.

A Luso Academy abre as suas portas ao ano letivo 2023/24 em Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo, com as aulas de Iniciação Musical a decorrer ao sábado de manhã para crianças a partir dos 4 anos.

Estas aulas serão dadas em português, com o intuito de que os mais pequenos do país tenham a oportunidade de explorar a sua língua materna num ambiente musical acolhedor.

Os alunos serão expostos a padrões rítmicos e tonais, canções de diferentes estilos, e conhecerão os diferentes instrumentos musicais, enquanto praticam a língua portuguesa.