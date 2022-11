Augusto Lopes: escritor, pintor e mestre da reciclagem

Augusto Lopes, português a viver na Suíça, é escritor há mais de 23 anos tendo publicado três livros, estando o último também publicado em francês, o romance “Mon Soleil de Genève”.

Desde sempre se considerou muito ligado à natureza, onde aliás procura inspiração para a escrita. Em 2019, Lopes criou no colégio de Pinchat, em Genebra, onde trabalha, um programa de reciclagem, de forma a poder dar uma segunda vida aos objetos que deitamos fora ao quotidiano.

“Em Pinchat nada se perde, tudo se transforma”, é o programa de reciclagem que Augusto Lopes criou, inspirado na frase do célebre cientista francês do séc. XVIII, Lavoisier.

Neste colégio, e fica situado no bairro onde morou Jean-Piaget até 1980, estudam cerca de 800 alunos.

Além de ter a seu cargo a gestão dos trabalhos de manutenção do estabelecimento de ensino, Augusto Lopes dá ainda formação profissional e é professor auxiliar de Trabalhos Manuais.

No seu tempo livre dedica-se a reciclar e reconstruir novas peças, como por exemplo alguns instrumentos musicais, que estão expostos na escola (duas guitarras clássicas, dois mandolins e dois cavaquinhos).

Há cerca de duas semanas iniciou-se nas artes plásticas, e utilizando restos de cartão, madeira e tintas antigas pintou 18 quadros, criando assim a exposição intitulada Colapsum, que esteve em exposição no evento Portugal Positivo, organizado pelo BOM DIA, no dia 29 de outubro, no colégio de Pinchat.

Lopes pretende assim sensibilizar o público para a enorme quantidade de materiais que deitamos fora diariamente e que deveríamos melhor aproveitar, para evitar esgotar os recursos da natureza.

As suas habilidades manuais foram notícia recentemente na imprensa suíça, nomeadamente no jornal Tribune de Genève, e foi ainda convidado a participar em duas emissões da RTS- Rádio Télévision Suisse, nomeadamente “Bon Débarras” (que passa na RTS 2, às sextas-feiras) e a emissão “Passe moi les Jumelles”, na RTS 1, igualmente às sextas feiras.