Augusto Inácio deixa o Aves

O treinador Augusto Inácio deixou o comando técnico do Desportivo das Aves, informou em comunicado o 18.º e último classificado da I Liga de futebol.

“Augusto Inácio já não é treinador do Clube Desportivo das Aves. O sucessor ao cargo ainda não foi encontrado, estando o processo de escolha do novo treinador a decorrer com tranquilidade e ponderação”, pode ler-se numa nota partilhada na página oficial dos avenses.

Inácio, de 64 anos, colocou o lugar à disposição depois da goleada sofrida no terreno do Farense, terceiro classificado da II Liga, por 5-2, que ditou o afastamento do emblema do concelho de Santo Tirso da Taça de Portugal à terceira eliminatória.

“Depois dum período de conversações, a administração da SAD avense aceitou o pedido de Augusto Inácio”, prossegue o comunicado, acrescentando que o plantel será orientado de forma interina por Leandro Pires, ex-treinador da equipa sub-23, que na época passada conquistou a Liga e a Taça Revelação.

O Desportivo das Aves, lanterna-vermelha do escalão máximo do futebol nacional, com apenas três pontos somados em oito jornadas disputadas, averbou em Faro a sétima derrota consecutiva em todas as competições e não vence desde 18 de agosto, quando bateu em casa o Marítimo (3-1), na segunda jornada do campeonato.

Os avenses já tinham arrancado mal a temporada, com a eliminação da fase de grupos da Taça da Liga aos pés do Gil Vicente (3-2), enquanto viviam uma ‘revolução’ no plantel, com a contratação de 20 reforços que vieram suprir a perda de diversos jogadores influentes.

Augusto Inácio estava vinculado aos nortenhos por mais três temporadas, até junho de 2022, mas não chegou a completar um ano na Vila das Aves, onde chegou em janeiro, para render José Mota no final da primeira volta da época passada e salvar o Aves da descida à II Liga, alcançando o 14.º lugar, com 36 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

O Desportivo das Aves prepara a deslocação ao Belenenses SAD, 16.º e antepenúltimo colocado, com cinco pontos, em partida da oitava jornada da I Liga agendada para sábado, às 15:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.