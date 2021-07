Fiz uma intervenção na audição ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, essencialmente sobre os resultados da Cimeira de Luanda da CPLP, que foram históricos.

Na segunda intervenção falei sobre os 23 milhões de euros anunciados pelo ministro, oriundos do Plano de Recuperação e Resiliência, destinados ao Ensino de Português no Estrangeiro e que vai permitir aumentar o número de professores, de alunos e modernizar as aprendizagens e o ensino.

Paulo Pisco