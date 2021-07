Atriz preferida dos portugueses também é emigrante

Daniela Ruah foi eleita a atriz preferida dos portugueses na sequência de um estudo levado a cabo pela Marktest.

“Sinto-me sempre um pouco esquisita ao publicar algo que quantifique a popularidade pessoal. No entanto reposto esta notícia da @naughtyboysagency porque me enche o coração. Basta o carinho que sinto do meu rico povo português mas aqui fica também a própria estatística. Quero que saibam que o carinho é mútuo. Obrigada aqueles que me acompanham desde o início e obrigada aqueles que nasceram entretanto e que me seguem agora. Espero continuar a entreter-vos durante muito mais tempo!” escreveu Daniela, atriz radicada nos Estados Unidos da América.

Daniela Ruah, recorde-se, nasceu em Boston em 1983, mudou-se para Portugal cinco anos depois e, aos 16, aventurou-se no mundo da representação.

Aos 18 anos mudou-se para Londres, para estudar Artes do Palco na London Metropolitan University, regressou a Portugal e em 2007 partiu para o país onde nasceu para começar uma carreira internacional e estudar no Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Como primeiro trabalho nos EUA, Daniela Ruah participou no spin-off de NCIS e acompanha a nova série NCIS: Los Angeles como produtora e co-protagonista.

