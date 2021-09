Atriz portuguesa no próximo “Aquaman”

O filme “Aquaman 2” da DC Comics, com Jason Mamoa no papel principal, vai ter agora, no elenco, a portuguesa Jani Zhao.

Natural de Leiria, Jani Zhao vai encarnar a personagem de Stingray.

A atriz portuguesa Jani Zhao que entrou nas produções portuguesas “Sul”, “Patrulha da Noite”, “Sim, Chef!”, “Cabaret Maxime” e “Peregrinação”.

Aos 29 anos de idade, Jani Zhao vai mergulhar no mundo de Hollywood e publicou, no seu Instagram, a enorme alegria e gratidão por fazer parte deste projeto : “So excited and grateful to be part of this.”

