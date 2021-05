Atriz Maria João Abreu morre aos 57 anos

A atriz Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, aos 57 anos, noticiou a SIC, canal onde a atriz trabalhava.

Nascida em Lisboa, a 14 de abril de 1964, Maria João Gonçalves Abreu Soares iniciou a carreira profissional no teatro, mas foi a televisão que lhe granjeou a popularidade, com a produções como “Médico de família”.

No dia 30 de abril, a atriz sentiu-se indisposta durante as gravações da telenovela “A Serra” e desmaiou, tendo sido internada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com diagnóstico de rotura de aneurisma cerebral.