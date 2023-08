Atriz e modelo Júlia Palha promove turismo na Tailândia

A atriz e modelo portuguesa Júlia Palha está prestes a iniciar uma viagem de descoberta pela Tailândia, contando com o apoio da Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT).

De 19 a 29 de agosto, Júlia Palha visitará alguns dos destinos mais emblemáticos do país, incluindo a capital Banguecoque, Phuket, e também Khao Sok, Krabi e as ilhas Phi Phi.

Conhecida pelo seu talento nas artes cénicas, a atriz e modelo terá a oportunidade de experienciar a cultura e paisagens exuberantes da Tailândia, assim como a influência portuguesa naquele país. A sua viagem será documentada através das redes sociais, permitindo que os fãs a acompanhem nesta aventura e descubram as maravilhas que este destino do Sudeste asiático tem para oferecer.

A Autoridade de Turismo da Tailândia, comprometida em promover o país como destino turístico, saúda a participação de Júlia Palha nesta iniciativa, destacando a crescente popularidade da Tailândia como um local de eleição junto de públicos mais jovens. “A Tailândia sempre foi um destino muito procurado por jovens ávidos por conhecerem outras culturas e outras formas de pensar. A Júlia Palha terá oportunidade de partilhar uma experiência única, abrindo portas a alguns destinos ainda pouco conhecidos no mercado português, como é o caso de Khao Sok”, afirma Rosário Louro, representante da TAT em Portugal. E acrescenta: “Os números recentes de turistas portugueses que escolheram viajar para a Tailândia refletem uma procura crescente do destino e um maior interesse por regiões desconhecidas do grande público”.

Depois de três anos com as fronteiras fechadas, a Tailândia está em franca recuperação no mercado europeu. Portugal não é exceção. No primeiro semestre de 2023, viajaram para a Tailândia cerca de 20.000 residentes em Portugal, devendo este número ter um acréscimo significativo no segundo semestre. A entrada da companhia aérea Etihad no mercado português aumentou significativamente o número de lugares disponíveis para o destino e abre também uma janela de oportunidade para a redução do preço dos voos, que têm estado muito elevados. Até ao final do ano, são esperados na Tailândia mais de 40.000 turistas residentes em Portugal. A grande maioria viajará para as praias do sul ou para as montanhas do norte do destino.