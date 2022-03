Atriz Daniela Melchior entra em Velocidade Furiosa

A revelação do recente filme “Suicide Squad” Daniela Melchior é a mais recente confirmação no elenco de Velocidade Furiosa 10.

Depois da confirmação de Jason Momoa ao elenco da trilogia, juntando-se a Vin Diesel, Tyrese Gibson ou Ludacris, foi agora a vez de se confirmar a presença da portuguesa de 25 anos se juntar.

Daniela Melchior já marcou presença com a personagem de Ratcatcher 2 em “Suicide Squad”, de James Gunn, ao lado de Idris Elba e Margot Robbie. Também contracenou com Liam Neeson no thriller Marlowe, e com Henry Goulding em Assassins Club, segundo notícia do site de Hollywood Deadline.

A história do filme ainda é desconhecida, mas deve ser lançado em 19 de maio de 2023.

