Atlético espera “Porto entusiasmante” na Champions

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, considerou, na véspera do embate com o Porto, em jogo a contar para a Liga dos Campeões, que terá pela frente uma “equipa entusiasmante”.

“Em princípio, é uma equipa como o seu treinador, que espalha entusiasmo, ilusão, energia, vitalidade, trabalho…”, resumiu ontem o argentino.

Simeone elogiou um conjunto “muito intenso no jogo ofensivo e defensivo”, bem como o “trabalho coletivo” que os futebolistas colocam em campo e que tornam os campeões portugueses uma “equipa muito competitiva”.

‘Dragões’ e ‘colchoneros’ disputam o Grupo B da Liga ‘milionária’ juntamente com os alemães do Bayer Leverkusen e os belgas do Club Brugge.