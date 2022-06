Atleta de karaté português é campeão europeu

O atleta portuense João Vieira sagrou-se campeão europeu de Kata. Com apenas 15 anos elevou “o nome da cidade e do país”.

O atleta sagrou-se Campeão da Europa na categoria Kata Cadetes Masculino, no torneio realizado em Praga, na República Checa. É o primeiro português a atingir o mais alto nível na categoria da arte marcial.

No torneio checo, para além de João Vieira, Portugal conquistou ainda três medalhas de prata e uma de bronze, como refere a página de Facebook do Centro de Karaté Goju-Ryu do Porto, onde o campeão treina. Os jovens foram ao torneio acompanhados pelo selecionador nacional, o Sensei José Carvalho.

A vitória do jovem mereceu uma menção na página de Tiago Barbosa Ribeiro, deputado à Assembleia da República e vereador na Câmara do Porto, que admitiu que o jovem portuense de 15 anos, “com o seu esforço e determinação, eleva o nome da cidade (do Porto) e do país”.

